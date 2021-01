Jochen Hiller folgte mit 1. Dezember 2020 Roland Rausch nach

Beim Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) ist es in Österreich zu einem Führungswechsel gekommen. Jochen Hiller (41) hat mit 1. Dezember 2020 die Geschäftsführung für Österreich von Roland Rausch übernommen, gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Der gebürtige Deutsche ist Absolvent der Hochschule Reutlingen und seit 16 Jahren bei BAT in unterschiedlichen Positionen tätig.