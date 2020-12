Mann wird angezeigt

Ein 33-Jähriger hat teilweise gestanden, zwei Frauen Anfang Dezember in Linz sexuell belästigt zu haben. Der Russe soll an dem Abend um 17.00 Uhr in der Goethestraße vor den beiden seinen Penis aus der Hose genommen und eine der Frauen auch kurz berührt haben. Die 27-Jährige und die 36-Jährige wurden nicht verletzt und flüchteten. Eine von ihnen erkannte den Mann nun zweifelsfrei wieder, berichtete die oö. Polizei am Dienstag. Er wird angezeigt.