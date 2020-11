"Tag der Menschen mit Behinderung" - ORF mit dichtem Programm

Funkhaus am 3. Dezember ganz in lila

Ab 29. November widmet sich der ORF auf mehreren Kanälen dem am 3. Dezember stattfindenden "Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung" ("#PurpleLightUp-Day"). Schwerpunkte legt die Sendeanstalt in ORF 2, im Spartenkanal ORF III sowie im Radio Ö1, auf Online-Kanälen und im Teletext. Nach dem Motto "#PurpleLightUp" wird auch das ORF-Funkhaus in der Nacht von 3. auf 4. Dezember in der Farbe Lila beleuchtet, teilte der ORF am Dienstag in einer Aussendung mit.

Den Auftakt in den vielstimmigen Programmreigen macht am Sonntag (29. November, 23.05 Uhr in ORF 2) der "dokFilm" mit dem Titel "Berührungen - Sexualassistenten bei der Arbeit" von Mechthild Gaßner. Am 3. Dezember wartet man dann mit einer dichten Folge an Sendungen im TV und Radio auf, in denen zahlreiche Menschen mit Behinderung ihre Lebensperspektive kundtun werden. Dazu kommen Dokus und Spielfilme aus dem In- und Ausland oder "Nachrichten in Einfacher Sprache" sowie eine Spezialausgabe von "Kultur Heute" (ab 19.25 Uhr, ORF III). Ö1 startet bereits am 28. November in den Schwerpunkt.

(S E R V I C E - https://der.ORF.at/kundendienst/service/barrierefrei100.html)