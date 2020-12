Tag der Menschen mit Behinderung - Parlament erstrahlt violett

Kampagne #PurpleLightUp will sichtbares Zeichen setzen - Auch Innenministerium beteiligt sich

Die Fassade des Parlaments in der Hofburg erstrahlt seit Mittwoch in violett. Grund dafür ist der "Internationale Tag der Menschen mit Behinderung" am 3. Dezember und die damit einhergehende Kampagne #PurpleLightUp. Der globalen Aktion angeschlossen hat sich auch das Innenministerium, das damit ebenfalls ein sichtbares Zeichen für Menschen mit Behinderung setzen will.

Für Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) bedeutet Barrierefreiheit zuallererst, die Selbstständigkeit von Menschen mit Behinderungen zu stärken. "Allerdings legt die Corona-Krise schonungslos offen, dass es noch sehr viele Felder gibt, in denen diese Selbstständigkeit nicht gelebt werden kann", erklärte er in einer Aussendung zur Aktion, die bis einschließlich Freitag andauert.

Auch das Innenministerium nimmt an der #PurpleLightUp-Kampagne teil. Ressortchef Karl Nehammer (ÖVP) verwies in diesem Zusammenhang auf die österreichweite Einführung des Einsatzleit- und Kommunikationssystems ELKOS, das die Nutzung eines barrierefreien Notrufs für Menschen mit besonderen Bedürfnissen möglich mache.