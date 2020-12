Tag der Menschenrechte - Amnesty: Corona-Impfstoffe fair verteilen

Sozial Schwache in Österreich seien in der Krise benachteiligt

ACHTUNG - SPERRFRIST: DIESE MELDUNG DARF NICHT VOR DER OBEN ANGEFÜHRTEN SPERRFRIST VERÖFFENTLICHT WERDEN! EINE VORZEITIGE VERÖFFENTLICHUNG KANN ZU (MEDIEN)RECHTLICHEN PROBLEMEN FÜHREN UND DIE FRÜHZEITIGE BERICHTERSTATTUNG DER APA ÜBER GESPERRTE INHALTE ZUKÜNFTIG EMPFINDLICH EINSCHRÄNKEN

Zum Tag der Menschenrechte am heutigen Donnerstag (10. Dezember) fordert Amnesty International eine faire Verteilung von Corona-Impfstoffen. "Milliarden von Menschen sind in den nächsten Monaten mit der Frage konfrontiert, unter welchen Bedingungen und zu welchem Preis sie Zugang zu Impfstoffen bekommen. Regierungen weltweit, auch die in Österreich, sind gefordert, menschenrechtskonforme Lösungen (...) zu finden", so Amnesty-Österreich-Geschäftsführerin Annemarie Schlack.

Dazu gehöre, international zusammenzuarbeiten und sich für eine globale Verteilungsgerechtigkeit einzusetzen, erklärte Schlack in einer Aussendung weiter. Die Corona-Pandemie sei das bestimmende Menschenrechtsthema 2020 gewesen, die Krise habe bestehende Menschenrechtsprobleme verschärft, führte sie aus. Vor dem Hintergrund eines ungleichen Zugangs zur Gesundheitsversorgung seien weltweit Hunderttausende Menschen in der Coronakrise gestorben, Millionen hätten große Verluste erlitten, während andere, die besseren Zugang hatten, weniger stark betroffen waren.

Der Zugang zu den Impfstoffen dürfe sich nicht danach richten, wer am meisten bezahlt. Schlack: "Alle Menschen, egal, ob sie ihn sich leisten können oder nicht, müssen rasch und unkompliziert Zugang zu diesen überlebenswichtigen Gesundheitsmaßnahmen haben."

Ferner müsse die Impfung grundsätzlich freiwillig sein. "Wenn es Impfregelungen gibt, müssen diese stets mit internationalen Menschenrechtsstandards vereinbar sein. Personen, die eine Impfung ablehnen, dürfen nicht strafrechtlich verfolgt, diskriminiert oder vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden." Transparente Informationen und Beratung zur Impfung seien in den nächsten Monaten besonders wichtig - "auch für jene, die möglicherweise kein Vertrauen in einen Impfstoff haben", sagte Schlack.

Die Amnesty-Österreich-Geschäftsführerin prangerte weiters an, dass die Regierungen auf der ganzen Welt dabei versagt hätten, Mitarbeiter des Gesundheitswesens angemessen vor dem Coronavirus zu schützen. Tausende seien so mit Covid-19 gestorben, insbesondere in Mexiko, den USA und Brasilien. In Österreich hätten Menschen in prekären (Arbeits-) Verhältnissen wie Erntehelfer, Leiharbeiter oder Asylberechtigte nicht die Möglichkeit, sich bei der Arbeit angemessen vor dem Coronavirus zu schützen. "Österreich zählt ohne Zweifel zu den höchstentwickelten Sozialstaaten weltweit. Dennoch zeigt die Pandemie, dass die sozialen Rechte von besonders schutzwürdigen Menschen nicht ausreichend abgesichert sind", erklärte Schlack.

In Österreich seien auch viele Menschen, die die Pandemie besonders treffe, wie armutsgefährdete Menschen, Alleinerzieherinnen und 24-Stunden-Pflegebetreuerinnen, von Unterstützungsleistungen ausgeschlossen worden, oder Unterstützungen seien aufgrund bürokratischer oder sprachlicher Hürden schwer zugänglich gewesen. Das zeige eine Analyse von Amnesty International, die die Folgen von Covid-19 für das Recht auf soziale Sicherheit und angemessene Arbeitsbedingungen der Menschen in Österreich beleuchtet.

* Bitte S P E R R F R I S T beachten *