Tag der Menschenrechte - Schallenberg: Einsatz kennt keinen Lockdown

Außenminister für Schutz freier Medien - SPÖ-Vollath: "Grundrechte in EU unter Druck" - Armutskonferenz: "Anerkennung als Verfassungsrechte" - BJV: Soziale Rechte nicht durchsetzbar

"Unser Einsatz für die Menschenrechte kennt keinen Lockdown." Das stellte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Mittwoch anlässlich des morgigen "Tags der Menschenrechte" klar. Kritisch äußerte sich die SPÖ-Europaabgeordnete Bettina Vollath: "Grund- und Menschenrechte werden heute von vielen Seiten angegriffen und geraten leider immer öfter auch innerhalb der Europäischen Union unter Druck."

"Menschenrechte sind keine Floskel, keine Zierde oder gar Beiwerk. Sie sind der fundamentale Grundstock unserer Wertegesellschaft und eine Konstante der österreichischen Außenpolitik. Dafür stehen wir weltweit und fortlaufend ein", betonte der Außenminister in einer Aussendung. Am 10. Dezember werde der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen 1948 gedacht, erinnerte Schallenberg.

Das heurige Jahr habe die darin verankerten Rechte und Prinzipien vor besondere Herausforderungen gestellt. "Allerorts sehen wir bewaffnete Konflikte, die unschuldige Zivilisten treffen, Orte, an denen friedliche Demonstranten brutal zum Schweigen gebracht werden, oder Bilder von Menschen, denen aufgrund ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer Religion oder sexueller Orientierung Gewalt angetan wird", so Schallenberg.

Es sei verlockend anzunehmen, dass es die Menschenrechte auch ohne Zutun für immer geben werde. Die Realität - "man denke etwa an das fürchterliche Attentat von Wien oder den abscheulichen Mord am französischen Lehrer Samuel Paty" - zeige jedoch, dass dieses hohe Gut stets bedroht werde. "Die Grund- und Menschenrechte müssen - ebenso wie unsere offene und freie Gesellschaft - immer wieder aufs Neue und mit ganzer Kraft geschützt und erkämpft werden".

"Dem österreichischen Einsatz für den Schutz der Meinungsfreiheit und von Journalistinnen und Journalisten kommt gerade in Zeiten, in denen sich aufgrund der Covid-19 Pandemie Verschwörungstheorien, gezielte Desinformation und lebensgefährliche Fake News geradezu virenartig verbreiten, besondere Bedeutung zu", formulierte Schallenberg weiter. "Gemeinsam mit dem Schutz der Minderheitenrechte und der Wahrung der Menschenrechte beim Einsatz künstlicher Intelligenz bildet die Verteidigung der Medienfreiheit die Schwerpunkte der österreichischen Mitgliedschaft und des aktuellen Vorsitzes im UNO-Menschenrechtsrat."

Um die Grundwerte unserer Gesellschaft aufrechtzuerhalten und zu verteidigen, brauche es eine ganz klare Linie und ein entschlossenes gemeinsames Auftreten der Europäischen Union gegen die Untergrabung des internationalen Menschenrechtsschutzes, unterstrich der Außenminister (ÖVP): "Die Bundesregierung wird jedenfalls den Weg einer aktiven Außen- und Menschenrechtspolitik fortzusetzen. Mit der Annahme des EU-Sanktionsregimes erst am Montag beim Rat der Außenminister können wir effektiv gegen Menschenrechtsverletzungen vorgehen."

Die SPÖ-Europaparlamentarierin Vollath kritisierte: "Grund- und Menschenrechte werden heute von vielen Seiten angegriffen und geraten leider immer öfter auch innerhalb der Europäischen Union unter Druck. Ob bei Frauenrechten, der Freiheit und Unabhängigkeit von Medien oder einem menschenwürdigen Umgang mit Geflüchteten an den Außengrenzen: Unserem Anspruch, Menschenrechte zu wahren wird, die EU nicht immer gerecht."

Wenn Kinder in griechischen Lagern nach dem verheerenden Brand in Moria erneut im Schlamm schlafen müssten, sei das "ein Armutszeugnis für die Union", erklärte Vollath ebenfalls in einer Aussendung. "Wer zuhause Grundrechte missachtet, verliert seine Glaubwürdigkeit auf der Weltbühne. Es bleibt aber die vertragliche Verpflichtung aller EU-Staaten, Menschenrechte zu schützen."

Für Vollath bleibt der Einsatz für Menschenrechte auch heute unverändert wichtig: "Krieg, Folter und Unterdrückung bedingen für Millionen Menschen ihr tägliches Leben. Deshalb gilt mein Dank heute auch jenen, die konsequent für Menschenrechte eintreten und unseren Blick auf die Situation in den Konfliktregionen lenken. Menschenrechte müssen wieder etwas wert sein, deshalb braucht es ein klares Bekenntnis zur besseren Unterstützung für zivilgesellschaftliche Akteure und NGOs."

Die Armutskonferenz forderte die stärkere Beachtung "sozialer Menschenrechte" und deren Anerkennung als Verfassungsrechte. "Die Schönheit der Verfassung zu würdigen, heißt sie um soziale Menschenrechte zu vervollständigen". Bereits der Konvent zur Reform der österreichischen Verfassung habe sehr weit fortgeschrittene Bestimmungen diskutiert. Das Regierungsprogramm sehe eine Erweiterung des Grundrechtskatalogs vor, erinnerte die Armutskonferenz. "Es ist jetzt der richtige Moment, um das Vorhaben der Regierung, den Grundrechtskatalog zu modernisieren, aufzugreifen."

Die Vorsitzende der Bundesjugendvertretung (BJV), Anna Pranic, erklärte: "Bis heute sind soziale Rechte in unserer Verfassung nicht verankert - das zeigt sich deutlich an den sozialen Missständen, die sich durch den zweiten Lockdown verschärfen. Neben der großen Bildungsbenachteiligung von Kindern aus soziökonomisch schwachen Familien, droht auch die Kinderarmut in Österreich weiter zu steigen." Bereits vor der Krise war jedes 5. Kind von Armut betroffen oder bedroht.

Bis heute habe Österreich das Beschwerdeverfahren zum UN-Sozialpakt, das 2013 in Kraft trat, nicht ratifiziert. "Damit sind soziale Rechte vor Österreichs Gerichten bis heute nicht durchsetzbar. Im Gegenteil: Durch das neue Sozialhilfegrundsatzgesetz kam es zu einer dramatischen Verschlechterung, insbesondere für Alleinerziehende, chronisch kranke Menschen und Menschen mit Behinderungen, Zugewanderte und Mehrkindfamilien", so die BJV-Vorsitzende.