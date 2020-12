Tag der offenen Konten bei Steirer-KPÖ: "So viele wie noch nie"

Besonders viele Beratungen durch Corona-Pandemie - Rund 183.000 Euro an Bedürftige vergeben

Corona und die damit einhergehenden Jobverluste, Lockdowns und Einkommenseinbußen haben sich auch auf die Anfragen um Unterstützung bei der steirischen KPÖ deutlich ausgewirkt: "Es waren so viele Menschen wie noch nie bei uns. Wir waren über das Ausmaß selbst erstaunt", sagte die Grazer Stadträtin Elke Kahr. Die Kommunisten legten am Dienstag beim "Tag der offenen Konten" vor, dass sie 2020 rund 183.000 Euro von ihren Polit-Gehältern an Bedürftige weitergegeben haben.

Zum 23. Mal legte die KPÖ ihre Bücher offen. Sie geben traditionell zwei Drittel ihrer Gehälter als Stadträte oder Landtagsabgeordnete in einen Hilfstopf. Mit diesem werden Menschen unterstützt, die beispielsweise kurz vor einer Delogierung stehen, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen können, oder Familien, die sich nichts mehr zum Essen kaufen können. Besonders 2020 sei die Unterstützung sehr gefragt gewesen, weil es gab sie "unbürokratisch und rasch", sagte Kahr. Rund 1.680 Personen und Familien wurde geholfen.

Neben der Deckung von offenen Rechnungen oder Mietzinsforderungen gibt es für die Bedürftigen auch Beratung von den Politikern, damit sie sich auch selbst helfen können: "Wir helfen beim Ausfüllen von Anträgen und klären auf, welche Bezüge beantragt werden können." Das Grundprinzip, niemanden abzuweisen, sei heuer aber an die Grenzen gestoßen. "Das war keine Kleinigkeit, die wir da heuer gesehen haben", sagte Kahr.

Am meisten Unterstützung brauchten die Menschen 2020 beim täglichen Lebensbedarf wie Bekleidung oder Lebensmittel, gefolgt von Miete oder Verfahrenskosten. Häufiger als sonst musste etwa auch bei Familien Hilfe für den Kauf eines Laptops für das Homeschooling gegeben werden. Kahr nannte aber auch einen Fall, bei dem eine Mutter die Bestattungskosten für ihren Sohn nicht begleichen konnte und dafür ihren Schmuck - darunter auch ihren Ehering - versetzen musste. Auch da habe man ausgeholfen.

Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler meinte, dass wegen Corona diesmal auch sehr viele junge Menschen in Ausbildung Hilfe brauchten oder auch solche, die ihre Lehrstellen wegen der Pandemie und den Lockdowns nicht beginnen konnten. Logistisch sei die Beratung ebenfalls eine Herausforderung gewesen, weil man per Telefon oder Video den Menschen Hilfe anbieten musste: "Wir haben die Unterlagen teils selbst bei den Leuten abgeholt."

Stadtrat Robert Krotzer meinte, dass besonders jene Menschen, die sich im unteren Einkommensdrittel bewegen, besonders von der Krise betroffen seien: "Da gibt es viele mit prekären Arbeitsverhältnissen." Er fragte sich auch, wer die Kosten der Krise tragen werde und plädierte einmal mehr für eine Vermögenssteuer.