"Tages-Anzeiger: Kurz untergräbt gesellschaftlichen Zusammenhalt

Zürcher Blatt: Kanzler verhöhnt Migranten, um von seinem eigenen Versagen abzulenken

Der Schweizer "Tages-Anzeiger" kommentiert am Freitag über die Aussage von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der "insbesondere" Menschen mit Migrationshintergrund, die im Sommer in ihre früheren Heimatländern reisten, verantwortlich für das Wiederhochschnellen der Corona-Infektionszahlen in Österreich machte wie folgt:

"Man kann für Sebastian Kurz nur hoffen, dass die meisten 'Personen mit Wurzeln am Balkan und der Türkei' nicht zugehört haben. Seit Beginn der Pandemie sind sie es, die raus müssen in die Supermärkte und Großküchen. Sie sind es, die unterbezahlt und überarbeitet Krankenhäuser putzen und Infizierte pflegen. Viele haben sich genau deswegen angesteckt, nicht wegen Verwandtenbesuchen im Sommer.

Nein, diese Menschen brauchen kein Mitleid, aber sie verdienen Respekt. Sebastian Kurz verhöhnt sie öffentlich, um von seinem eigenen Versagen abzulenken. Das ist feige und betrifft nicht nur die, die er zu Sündenböcken macht. Er zersetzt damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt, der während der Pandemie so wichtig wäre."

Kurz hatte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch erklärt: "Wir hatten im Sommer sehr, sehr niedrige Ansteckungszahlen nach dem Lockdown und haben dann durch Reiserückkehrer und insbesondere durch Menschen, die in ihren Herkunftsländern den Sommer verbracht haben, uns Ansteckungen wieder ins Land hereingeschleppt."