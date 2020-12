Tagung des Europaparlaments startet symbolisch wieder in Straßburg

Nur vereinzelte Abgeordnete waren anwesend

Das erste Mal in zehn Monaten hat das Europaparlament seine Plenarsitzung wieder an seinem Sitz im französischen Straßburg begonnen. Parlamentspräsident David Sassoli sagte am Montag bei der symbolischen Eröffnung, er sei wirklich gerührt, wieder in der Stadt zu sein. Er wolle eine Botschaft der Freundschaft, Solidarität und Zusammenarbeit an die Elsass-Metropole senden. Nach wie vor tagt das Parlament hauptsächlich digital.

Nur vereinzelte Abgeordnete waren in Straßburg anwesend. Nach der Eröffnung wurde die Sitzung wieder aus Brüssel heraus geleitet.

Der Sitz des Europaparlaments in Straßburg ist in den EU-Verträgen festgelegt. Normalerweise ziehen die Abgeordneten allmonatlich von Brüssel in die ostfranzösische Stadt um. Wegen der Corona-Krise hatte das Parlament seit Februar in der belgischen Hauptstadt getagt. Aus Frankreich gab es teils heftige Kritik an der Regelung.

Sassoli sagte am Montag erneut, dass er hoffe, mit dem Parlament bald nach Straßburg zurückzukehren. Straßburg sei nicht nur wegen der Verträge sondern auch wegen der Geschichte die Hauptstadt Europas.