Taiwan rüstet sich für chinesischen Angriff

Außenminister: "Verstärken unsere Verteidigungsfähigkeiten" - Hoffen auf Rüstungslieferungen aus den USA auch unter Biden

Taiwan bereitet sich auf einen militärischen Angriff durch China vor. Sein Land müsse "auch mit dem schlimmsten Szenario rechnen", sagte Außenminister Joseph Wu der Tageszeitung "Die Presse" (Dienstagsausgabe). "Wir verstärken unsere Verteidigungsfähigkeiten durch Anschaffung moderner Waffensysteme, wir intensivieren unser Training für asymmetrische Kriegsführung, und wir verbessern unsere Beziehungen zu gleichgesinnten Ländern, die sich mit Taiwan solidarisieren", so Wu.

Wu betonte, dass "weniger als zehn Prozent der Taiwaner" das von Peking vorgeschlagene Modell "Ein Land, zwei Systeme" befürworten. Schließlich gebe es dieses Modell in der früheren britischen Kolonie Hongkong nicht mehr, sondern nur noch das kommunistische. Die Menschen in Hongkong hätten "sehr aufmerksam darauf geachtet, was in Hongkong seit Mitte des vergangenen Jahres abgelaufen ist", sagte Wu mit Blick auf die politische Gleichschaltung der Sonderverwaltungszone infolge der Demokratieproteste.

"Keine großen Sorgen" mache sich Taipeh wegen des bevorstehenden Regierungswechsels in Washington. "Wir haben Freunde in allen politischen Lagern der USA, vor allem im Kongress ist die Rückendeckung für Taiwan parteiübergreifend groß", betonte Wu. Daher erwarte er, dass auch unter Präsident Joe Biden die US-Politik "sehr freundschaftlich und sehr unterstützend" sein werde. So hoffe man, "dass uns auch die neue US-Regierung mit Rüstungsgütern versorgt, damit wir uns auf einen Angriff vorbereiten und uns selbst verteidigen können".

Von den europäischen Staaten erwartet sich Wu eine engere wirtschaftliche Kooperation und den Ausbau der Kontakte auf hoher politischer Ebene, aber auch Unterstützung bei der Mitarbeit in internationalen Organisationen. "Auf Druck Pekings kann Taiwan nicht in der UNO, in der WHO oder bei Interpol etc. mitarbeiten. Aber es gibt immer mehr europäische Länder, die sich offen gegen diese Diskriminierung Taiwans und seiner Menschen aussprechen", konstatierte der Außenminister.

Nach der kommunistischen Revolution im Jahr 1949 war Taiwan zunächst Zufluchtsort des rechtsgerichteten Kuomintang-Regimes, das die Insel bis Anfang der 1990er Jahre diktatorisch regierte. Die Regierung in Taipeh vertrat China noch bis Anfang der 1970er Jahre in den Vereinten Nationen, als infolge des Tauwetters zwischen Washington und Peking die meisten westlichen Staaten die diplomatischen Beziehungen zur "Republik China" abbrachen, um Beziehungen zur weitaus größeren "Volksrepublik China" aufbauen zu können. Faktisch wird die Regierung in Taiwan aber von einem großen Teil der Weltgemeinschaft als eigenständig angesehen, was sich auch in der großen Anzahl und dem einer Botschaft vergleichbaren Status der diplomatischen Vertretungen in Taipeh erkennen lässt.