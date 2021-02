Taliban wollen bei ausbleibendem Truppenabzug weiterkämpfen

Sprecher fordert Einhaltung von US-Zusagen aus Abkommen von Doha

Die radikalislamische Taliban-Miliz hat angekündigt, ihren "Kampf und Jihad" fortzuführen, sollten die in Afghanistan stationierten Truppen nicht spätestens im Mai abziehen. Eine darüber hinausgehende Stationierung von US- oder anderen Nato-Soldaten sei gleichbedeutend mit der "Fortsetzung der Besatzung Afghanistans", sagte der Taliban-Sprecher Suhail Shaheen am Montag am Rande eines offiziellen Besuchs in der iranischen Hauptstadt Teheran.

Die damalige US-Regierung und die Taliban hatten vor knapp einem Jahr in Doha ein Friedensabkommen abgeschlossen, in dem sich die Taliban zur Reduzierung der Gewalt in Afghanistan verpflichteten. Im Gegenzug sagten die USA den vollständigen Abzug ihrer Streitkräfte bis Mai dieses Jahres zu. In den letzten Wochen seiner Amtszeit als US-Präsident hatte Donald Trump bereits eine Truppenreduzierung angeordnet. Derzeit befinden sich in Afghanistan noch etwa 2500 US-Soldaten.

"Wir bekämpfen die Besatzung seit 20 Jahren", sagte Shaheen vor Journalisten. Sollte der internationale Truppenabzug bis Mai nicht erfolgen, "sind wir gezwungen, unseren Kampf und Jihad fortzusetzen".

Die neue US-Regierung unter Präsident Joe Biden hatte am vergangenen Donnerstag angekündigt, das Friedensabkommen mit den Taliban auf den Prüfstand zu stellen. Beide Seiten warfen sich zudem gegenseitig Verstöße gegen das Abkommen vor. Am Freitag forderte Afghanistans Präsident Ashraf Ghani die USA dann auf, den Druck auf die Taliban zu erhöhen und den Truppenabzug nicht zu überstürzen.

"Wenn sie es erneut überprüfen wollen, können sie das tun - aber sie sind dazu verpflichtet, sich (an die Vereinbarungen) zu halten", sagte Shaheen. Er bekräftigte den Vorwurf, dass es die USA und die afghanischen Regierungstruppen seien, die regelmäßig gegen das Abkommen von Doha verstoßen würden. Die Taliban reagierten darauf lediglich mit Maßnahmen zur "Verteidigung".

Trotz des Friedensabkommens gibt es in Afghanistan fast täglich Angriffe der Aufständischen auf die staatlichen Sicherheitskräfte. Hinzu kamen in den vergangenen Monaten gezielte Mordanschlägen auf Politiker, Aktivisten und Journalisten, für welche die Regierung in Kabul ebenfalls die Taliban verantwortlich macht.