Tanklaster und Bus kollidierten in Kamerun - mindestens 53 Tote

Beide Fahrzeuge in Flammen aufgegangen

Bei einem Verkehrsunfall im zentralafrikanischen Kamerun sind mindestens 53 Menschen gestorben. Ein Bus sei am Mittwoch auf einem Hügel in der Nähe von Dschang im Westen des Landes mit einem Tanklaster kollidiert, der Kraftstoff transportierte, sagte der Gouverneur der West-Region, Awah Fonka Augustine. Nach dem Zusammenstoß seien die beiden Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. 29 Menschen hätten Verbrennungen erlitten und würden medizinisch notbehandelt, sagte er.

In Kamerun und anderen Ländern Afrikas kommt es immer wieder zu tödlichen Verkehrsunfällen. Das liegt oft daran, dass die Straßen schlecht und kaum beleuchtet sind und die Fahrzeuge alt sind und wenig gewartet werden. Erst im Dezember hatten im Westen Kameruns ein Lastwagen und zwei Busse einen Unfall, dabei starben rund 40 Menschen.