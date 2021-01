Tanner bereitet Nachbeschaffung der Hercules-Transportflugzeuge vor

"Es darf nicht noch einmal das gleiche passieren wie mit den Saab 105"

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) lässt im APA-Interview anlässlich des Jahreswechsels mit einer durchaus überraschenden Ankündigung aufhorchen: Sie bereitet die Nachbeschaffung der C-130-Hercules -Transportflugzeuge vor, die in spätestens sieben Jahren aus Altersgründen ausscheiden müssen. Sie werde Anfang des Jahres eine Arbeitsgruppe einsetzen, die die Beschaffung klären soll. "Es darf nicht noch einmal das gleiche passieren wie mit den Saab 105."

Mehrere Vorgänger von Tanner haben die Entscheidung über die Nachbeschaffung der schwedischen Saab, die als Schul- und Identifizierungsflugzeug eingesetzt wurden, solange aufgeschoben, bis gar nichts gekauft wurde, die Trainingsflieger Ende 2020 ohne Nachfolge ausgeschieden sind und die Luftraumüberwachung nur mehr mit den 15 Eurofightern bewerkstelligt werden muss.

Die Ministerin wird in nächster Zeit daran auch nichts ändern, gibt sie im Interview zu verstehen. "Die Luftraumüberwachung und die Pilotenausbildung sind derzeit gesichert." Mittel- und langfristig werde man aber etwa tun müssen, so Tanner, die das Projekt "Verkauf der Eurofighter an Indonesien" noch nicht aufgegeben hat. Demnächst werde ein Besichtigungstermin vor Ort stattfinden, kündigte sie an. Juristisch ist in der Causa seit der endgültigen Einstellung des Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des Betrugs bei der Beschaffung der Eurofighter im Jahr 2003 und beim sogenannten Vergleich im Jahr 2007 durch das Landesgericht für Strafsachen nicht mehr viel zu erwarten.

Tanner sieht eine "klare Unterscheidung" zwischen den umstrittenen Vorgängen rund um den Kauf der Eurofighter und dem Produkt selbst. "Der Eurofighter ist ein gutes Gerät" und könne noch etliche Jahre den Luftraum schützen. "Bietet sich eine für die Republik finanziell und militärisch gute Änderungschance, so werden wir sie ergreifen", so Tanner.

"Die Nachfolgeentscheidung für die Saab 105 hätte man vor Jahren treffen müssen. Diese ist bedauerlicherweise nicht getroffen worden. Beschaffungen in diesem Bereich brauchen ihre Zeit, man kauft ja kein Zuckerl im Supermarkt", übt Tanner Kritik an ihren Vorgängern und will Ähnliches bei der Hercules vermeiden. Diese Transportflugzeuge, die Österreich 2003 von Großbritannien gekauft hat, sind mittlerweile stark in die Jahre gekommen und müssten spätestens 2030 ausgemustert werden. Das bedeute, dass die Nachfolgeflugzeuge 2028 zulaufen müssten. Deswegen leite sie diese Nachbeschaffung jetzt ein, so Tanner, die auf die Bedeutung der Hercules hinweist: Mit dieser wurden in der Coronakrise unter anderem Evakuierung von Österreichern aus dem Ausland und zahlreiche Gütertransporte durchgeführt.