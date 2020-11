Tansanias Oppositionsführer fordert Geber zum Hilfs-Boykott auf

"Dieses Regime muss vor der Welt bloßgestellt werden"

Tansanias Oppositionsführer Tundu Lissu hat die internationale Gebergemeinschaft zu Zurückhaltung in seiner zunehmend autoritär regierten ostafrikanischen Heimat gefordert. "Dieses Regime muss vor der Welt bloßgestellt werden", forderte der in Belgien lebende Oppositionelle am Freitag. Die Hilfe von außen würde nur die von ihm als undemokratisch kritisierte Regierung von Präsident John Magufuli im Amt festigen.

"Es ist äußert wichtig, dass unsere Entwicklungspartner ihre Hilfe einstellen", betonte er bei einer Videokonferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Die frühere Vorsitzende der Tanganyika-Rechtsanwaltskammer, Fatma Karume, äußerte sich ähnlich. "Wenn Geber Hilfe leisten, intervenieren sie im demokratischen Prozess", erklärte sie. Schlechte Amtsführung der Regierung würde durch Hilfe von außen abgefedert. "Der Amtsinhaber muss nicht gut im Job sein, er muss einfach nur ein guter Bettler sein", sagte Karume. Sie könne sich nicht vorstellen, dass Steuerzahler im Westen Regierungschefs fördern wollten, "die internationale Bettler-Stars werden - und das passiert mit Tansania."

Lissu war nach einem Attentatsversuch auf ihn vor drei Jahren längere Zeit zur medizinischen Behandlung in Belgien und erst kurz vor der Wahl am 28. Oktober zurückgekehrt. Bei dieser errang Magafuli nach offiziellen Ergebnissen mit 84 Prozent der Stimmen eine zweite Amtszeit. Die Opposition nannte die von Gewalt und Unregelmäßigkeiten überschattete Wahl illegitim. Nach der Präsidentschaftswahl hatte Lissu über zunehmende Drohungen gegen ihn geklagt. Nach einem stundenlangen Polizeiverhör hatte er dann am 2. November in der deutschen Botschaft um Schutz nachgesucht. Lissu klagte erneut über systematische Repressionen und Übergriffe gegen Oppositionelle.