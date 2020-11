Tansanias Oppositionsführer verlässt sein Heimatland

Nach der Präsidentschaftswahl hatten die Drohungen gegen ihn zugenommen

Wenige Tage nach seiner Bitte um Schutz in der deutschen Botschaft hat Tansanias Oppositionsführer Tundu Lissu sein Heimatland verlassen. Kurz vor seinem Abflug nach Belgien sagte er der Deutschen Welle nach Angaben vom Dienstag: "Diplomaten aus Deutschland, Belgien, den USA und anderen Ländern haben eine Woche lang mit der tansanischen Regierung diskutiert, damit ich das Land sicher verlassen kann."

Nach der Präsidentschaftswahl in Tansania hätten die Drohungen gegen ihn zugenommen. Lissu hatte nach einem stundenlangen Polizeiverhör am 2. November in der deutschen Botschaft um Schutz nachgesucht.

Er verlasse seine Heimat aber nicht als Flüchtling, sagte er. Nach einem Attentatsversuch auf ihn vor drei Jahren war Lissu längere Zeit zur medizinischen Behandlung in Belgien und erst kurz vor der Wahl am 28. Oktober zurückgekehrt. Dabei errang der zunehmend autoritär regierende Präsident John Magufuli nach offiziellen Ergebnissen mit 84 Prozent der Stimmen eine zweite Amtszeit. Die Opposition nannte die von Gewalt und Unregelmäßigkeiten überschattete Wahl illegitim.