Tanz den Lockdown: Elio Gervasis "On Abeyance" als Onlinepremiere

Mit einer Mischung aus Tanz, Wort, Bild und Klang macht der Choreograf mit den Künstlern David Altweger und Mira Loew die kollektive Zurückgezogenheit fühlbar (Von Lukas Wodicka/APA)

Wer im Vorzimmer auf dem Boden kriecht, in einer Zimmerecke tanzt oder auf einer Fensterbank sehnsüchtig in die Ferne blickt, befindet sich mit ziemlicher Sicherheit im Lockdown. Elio Gervasi hat sich gemeinsam mit den Künstlern David Altweger und Mira Loew in "On Abeyance" der kollektiven Zurückgezogenheit gewidmet. Die Produktion in Zusammenarbeit mit dem Tanzquartier Wien ist bis Dienstag online abrufbar.

Eine Mischung aus Tanz, Wort, Bild und Klang entführt die Betrachter in fremde Wohnzimmer und Gefühlswelten. "I miss a million things", säuselt eine Frauenstimme, während auf der Bühne sieben Performer und Performerinnen mal ruhiger und mal forcierter ihre Körper zu sphärischen Klängen bewegen. Sie hantieren im Laufe der knapp einstündigen Produktion mit einem Sessel, einer kleinen schwarzen Rolle, einer Trainingsmatte und einem Gymnastikball – Utensilien, mit denen fitnessaffine und lockdownerprobte Personen zuletzt des Öfteren Bekanntschaft gemacht haben dürften.

Das kostenlos online abrufbare Geschehen wird durch drei große Leinwände ergänzt, die Videomaterial von Tänzern und Tänzerinnen aus verschiedenen Ländern zeigen. Sie eint die Isolation im Frühjahr des Vorjahres, der sie auf unterschiedliche Weise Ausdruck verleihen. Manche schwelgen nostalgisch am Fenster, andere vollziehen Atemübungen im Schneidersitz oder sitzen gelangweilt am Küchentisch. Diejenigen mit mehr Bewegungsdrang rollen, springen, kriechen und tanzen durch die eigenen vier Wände.

Da der Lockdown nicht nur auf der Bühne fühlbar gemacht wird, sondern weiterhin den Alltag bestimmt, ist "On Abeyance" lediglich als Online-Stream auf der Homepage des Tanzquartiers Wien verfügbar. Die Performance wird für drei Tage als "Multi-Kanal-Player" angeboten, was das Geschehen für die Betrachter interessanter gestaltet: Dem Publikum steht es frei, fast immer zwischen drei Perspektiven zu wählen. Dabei bietet eine der drei Optionen meistens einen leicht erhöhten vollumfassenden Blick auf die Bühne, während die anderen beiden dynamischer und näher am Geschehen sind, womit zwangsläufig nicht das volle Bild vermittelt werden kann. Die Angst oder der Kitzel, nicht alles zu sehen, verleiht der Performance einen wohltuenden, individuellen Anstrich.

An die stärksten Momente der Produktion werden die Betrachter jedoch gebunden: Wenn einem gewöhnlichen Tisch zwei zusätzliche nackte Beine und Arme wachsen und sich eine körperlose Hand in beinahe gruseliger Manier aus einem Koffer hervorgräbt, ist ein Perspektivenwechsel nicht erlaubt. Auch bei einer rund zehnminütigen tänzerischen Darbietung eines Mannes in einem heruntergekommenen, noch etwas nassem Innenhof muss man sich mit einer statischen Kameraeinstellung begnügen. Dadurch kommt auch dank der gelungenen musikalischen Untermalung eine wohlige Ruhe auf.

Die kurze Dauer lässt keine Längen aufkommen. Das Geschehen geht (zu) flott vorbei, sofern man sich auf den poetisch aufgeladenen Mix aus Tanz, Klang, Text und Video einlässt. Im besten Fall stellt sich angesichts der sinnlichen Bilderströme phasenweise ein tranceartiger Zustand ein. Passiert das nicht, bleibt noch immer die Möglichkeit, die Kameraperspektive zu wechseln und die sportlichen Tänze der Performerinnen zu bestaunen.

