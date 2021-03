Tattoos für Demokratie: Anhänger lassen sich Antlitz Suu Kyis stechen

Hintergrund der Aktion neben Bewunderung für Friedensnobelpreisträgerin auch Solidarität

In Myanmar lassen sich Anhänger der gestürzten Regierungschefin Aung San Suu Kyi deren Antlitz als Tattoo stechen. In dem Land mit mehr als 53 Millionen Einwohnern tragen inzwischen viele das Profil der 75-Jährigen auf der Haut. Hintergrund der Aktion ist neben Bewunderung für die Friedensnobelpreisträgerin auch Solidarität: Mancherorts gehen Einnahmen aus den Tätowierungen an die Bewegung des zivilen Ungehorsams (CDM), die die Massenproteste gegen den Militärputsch anführt.

Viele Beschäftigte von Regierungseinrichtungen - so wie Ärzte und Lehrer - hatten nach dem Putsch Anfang Februar ihre Arbeit niedergelegt, weil sie nicht für das Militär arbeiten wollen. Sie riskieren, ihren Job zu verlieren oder sogar festgenommen zu werden.

Mit den Tattoo-Einnahmen sollen die Streikenden unterstützt werden. "Die Tätowierungen sind unvergessliche Erinnerungen, die auf unseren Körpern bleiben werden", sagte der 25-jährige Nyi Nyi, der in Nyaung Shwe am Inle-See eine Tattoo-Aktion organisierte. "Jeder kann so viel spenden wie er mag. Generell sind es etwa 5.000 Kyat (3 Euro)."

Manche lassen sich auch den Dreifingergruß, der zum Zeichen des Widerstands avanciert ist, oder Slogans der Demokratiebewegung stechen. "Auf diese Weise zeigen wir, dass wir den Putsch ablehnen", sagte ein Mann namens Htun Htun. Er ließ sich den Schriftzug "Frühlingsrevolution" stechen.

Tätowierungen sind bei verschiedenen ethnischen Gruppen in Myanmar seit Jahrhunderten verbreitet. Viele glauben, dass sie Schutz verleihen. Porträts von Suu Kyi waren auch schon vor dem Putsch als Tattoo zu sehen. Die Ex-Regierungschefin sitzt inzwischen in Hausarrest.