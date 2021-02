Taucher führen Wartungsarbeiten in Brunnenschacht in NÖ durch

17 Meter unter der Wasseroberfläche - BILD

In einem Brunnenschacht in Zwentendorf an der Zaya (Bezirk Mistelbach) haben Taucher mit Wartungsarbeiten begonnen. Rund 17 Meter unter der Wasseroberfläche tauschen sie Absperrarmaturen aus und überprüfen Filterrohre, teilte die EVN-Tochter EVN Wasser am Sonntag mit. Die Brunnentaucher werden jeweils zu zweit in den zwei Meter breiten Schacht abgeseilt und wieder heraufgezogen. Die Arbeiten dauern circa drei Wochen.

Während der Wartungsarbeiten wird der Brunnen laut EVN Wasser durch andere Brunnenanlagen ersetzt. Danach wird er gereinigt und nach einem positiven Wasseruntersuchungsbefund wieder ans Trinkwassernetz geschaltet. "Die Wartungsarbeiten erfolgen planmäßig in der verbrauchsärmeren Zeit, damit wir für den verbrauchsreichen Sommer gerüstet sind", betonte EVN-Projektleiter Albert Mannsberger.