Tausende Familien fliehen vor Taliban-Angriffen in Kandahar

Vize-Präsident Saleh: Friedensgespräche in "kritischer Phase"

Anhaltende Kämpfe zwischen afghanischen Regierungskräften und der Taliban-Miliz in der südlichen Unruheprovinz Kandahar haben nach Angaben von Behördenvertretern tausende Familien die Flucht getrieben. Rund 7.000 Familien und damit insgesamt 35.000 Menschen sind demnach vor den wiederholten Taliban-Angriffen am Rand der Provinzhauptstadt Kandahar in die Stadt selbst geflüchtet; weitere 10.000 Familien suchten Schutz in benachbarten Dörfer oder bei Verwandten.

Für die in die Stadt Kandahar Geflüchteten seien provisorische Lager eingerichtet worden, doch stünden nur für etwa 2.000 Familien Lebensmittel zur Verfügung, sagte der Leiter der Behörde für die Vertriebenen, Dost Mohammed Najab, der Nachrichtenagentur AFP. Der Leiter des Amts für Naturkatastrophen, Sardar Mohammed Barani, warnte vor einer "humanitären Krise". Viele Flüchtlinge hätten ihren Besitz hinter sich lassen müssen und seien nun völlig mittellos.

Afghanistan kommt trotz der Friedensverhandlungen zwischen Regierung und Taliban nicht zur Ruhe. Vor allem Kandahar, die Hochburg und Geburtsstätte der Miliz, ist seit Oktober immer wieder Schauplatz von Angriffen. Obwohl am Mittwoch die Gespräche in Doha nach einer Verhandlungspause seit Mitte Dezember fortgesetzt wurden, wurden bei nächtlichen Angriffen erneut mindestens zehn Menschen getötet, darunter fünf Zivilisten.

Die Regierung will in Doha unter anderem einen dauerhaften Waffenstillstand erreichen. Doch die Gespräche verlaufen äußerst zäh. Er hätte am liebsten schon "morgen" einen Waffenstillstand, doch wisse er, dass die Gespräche Zeit bräuchten, sagte Vize-Präsident Amrullah Saleh am Donnerstag. Er fügte hinzu, die Verhandlungen seien in einer "kritischen Phase".