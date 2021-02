Tausende Kinder in Großbritannien in unzureichenden Unterkünften

In mindestens 20 Fällen kamen dem Sender zufolge dabei sogar Zelte oder Wohnwagen zum Einsatz

Tausende schutzbedürftige Kinder haben in Großbritannien in den vergangenen Jahren in unzureichenden Unterkünften gelebt. Das geht aus den offiziellen Antworten auf eine Informationsfreiheitsanfrage von "Sky News" hervor, über die der Sender am Freitag berichtete.

Allein in den Jahren 2019 und 2020 brachten Gemeinden demnach mindestens 9.990 schutzbedürftige Kinder in Räumen unter, die nicht von den entsprechenden Behörden dafür freigegeben waren. In mindestens 20 Fällen kamen dem Sender zufolge dabei sogar Zelte oder Wohnwagen zum Einsatz, in sieben auch Boote auf Kanälen.

Insgesamt gibt es zu wenig Plätze in regulären britischen Kinderheimen, weshalb Gemeinden auf unregulierte Unterkünfte setzen müssen. Die Regierung will auf den Notstand reagieren und ab September entsprechende Unterkünfte für unter 16-Jährige verbieten. Schutzorganisationen kritisieren dies jedoch als nicht ausreichend.