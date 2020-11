Tausende Menschen beim Gedenkzug im kroatischen Vukovar

Laut Corona-Regeln dürften höchstens 500 Teilnehmer am traditionellen Umzug teilnehmen - Teilnehmerzahl auf 10.000 Menschen geschätzt

In der kroatischen Stadt Vukovar ist am Mittwoch der Opfer, die vor 29 Jahren bei der mehrmonatigen Belagerung durch die jugoslawische Armee (JNA) und serbische Milizen getötet worden, gedacht. Trotz Corona-Pandemie nahmen laut Medien mehrere Tausend Menschen, darunter Regierungschef Andrej Plenkovic mit mehreren Ministern, an dem Gedenkzug durch die ostslawonische Stadt teil. Laut Corona-Regeln hätte es höchstens 500 Teilnehmer geben dürfen.

Die Abhaltung des traditionellen Umzugs war wegen der schlechten epidemiologischen Lage im Voraus kritisiert worden. Das Corona-Krisenstab hatte die Versammlungseinschränkungen eigens dafür gelockert und die Grenze bei 500 Personen festgelegt. Es wurde aber damit gerechnet, dass man in diesem Fall die Einschränkungen nicht einhalten würde.

Tatsächlich haben sich am Mittwoch tausende Menschen dem Gedenkzug auf dem Weg vom Vukovarer Krankenhaus zum Friedhof am Rande der Stadt angeschlossen. Der Umzug wurde zwar auf kleinere Gruppen aufgeteilt, die nötige Distanz zwischen den Menschen wurde jedoch nicht eingehalten. Viele Teilnehmer trugen auch keine Masken, berichteten die Medien. Anwesende Journalisten haben die Teilnehmerzahl auf 10.000 Menschen geschätzt. Die Zahl war heuer jedoch deutlich niedriger als in den vergangenen Jahren gewesen; normalerweise beteiligen sich mehrere zehntausend Menschen.

Kroatiens Präsident Zoran Milanovic nahm an dem Umzug nicht teil, stattdessen legte er einen Kranz in der Gedenkstätte Ovcara nieder. Auf der ehemaligen Schweinefarm hatten serbische Truppen unmittelbar nach dem Fall von Vukovar rund 200 Menschen, die sie aus dem Krankenhaus dorthin gebracht hatten, getötet.

An dem Gedenkzug nahm unter den Regierungsvertretern auch Vizepremier Boris Milosevic, Vertreter der serbischen Minderheit in Kroatien, teil. Ministerpräsident Plenkovic bezeichnete das als eine wichtige Botschaft für die Versöhnung. Aus Serbien war Veran Matic als Gesandter des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic anwesend. Gefehlt hat hingegen der Bürgermeister von Vukovar, Ivan Penava, der sich stark für die Durchführung der traditionellen Gedenkfeier trotz Pandemie eingesetzt hatte. Der nationalistische Politiker befindet sich in häuslicher Isolierung nach einer bestätigten Corona-Infektion.

Die Entscheidung, eine Massenversammlung inmitten der Pandemie zuzulassen, wurde von kroatischen Ärzten scharf kritisiert. Zahlreiche Appelle, aus gesundheitlichen Gründen auf den Gedenkzug zu verzichten, wurden nicht erhört. Der Corona-Krisenstab meldete unterdessen am Mittwoch, dass in Kroatien in den letzten 24 Stunden insgesamt 3.251 Neuinfektionen registriert wurden, was der bisher höchster Tageswert seit dem Beginn der Pandemie ist. Im Krankenhäusern werden derzeit 1.878 Patienten wegen einer Corona-Erkrankung behandelt, davon müssen 205 Patienten künstlich beatmet werden. Binnen 24 Stunden wurden 38 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet.

Vukovar, auch "Heldenstadt" genannt, hat einen wichtigen Platz in der kroatischen Geschichte und eine große emotionale Bedeutung für die Bevölkerung. Am 18. November 1991 war die Stadt nach 87 Tagen Belagerung gefallen. Heuer wird der "Gedenktag für die Opfer des Heimatkrieges und die Opfer von Vukovar und Skabrnja" erstmals als Staatsfeiertag begangen.

Die Stadt, die an der Grenze zu Serbien liegt, wurde nach dem Fall dem Erdboden gleichgemacht, 22.000 nicht-serbische Bewohner wurden vertrieben, rund 7.000 Gefangene in Lager nach Serbien gebracht. Laut kroatischen Quellen wurden in Vukovar während der dreimonatigen Belagerung rund 2.700 kroatische Soldaten und Zivilisten getötet, noch heute gelten mehr als 380 Menschen als vermisst.