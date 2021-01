Tausende protestierten in Prag gegen Corona-Maßnahmen

Präsident Zeman ruft zur Geduld auf

Tausende Menschen haben am Sonntag in Prag gegen die Verschärfung der Corona-Maßnahmen demonstriert. Viele trugen keine Masken und hielten keine Sicherheitsabstände ein. Sie trugen Plakate mit Aufschriften wie "Stopp den Corona-Terror". Zu den Organisatoren gehörten unter anderem Gastwirte und Fitness-Trainer. Die Polizei schätzte die Zahl der Demonstranten auf rund 2.000.

Am Donnerstag waren die Lockdown-Maßnahmen in Tschechien bis vorläufig 22. Jänner verschärft worden. In der Öffentlichkeit dürfen sich momentan maximal zwei Personen treffen; Gaststätten und Kulturbetriebe sind geschlossen. Zwischen 21.00 Uhr abends und 5.00 Uhr früh besteht ein Ausgangsverbot.

Präsident Milos Zeman rief die Bürger am Sonntag zur Geduld auf. Die jüngste Zunahme der Infektionen sei auf undiszipliniertes Verhalten zurückzuführen. Die Hoffnung liege in den Impfstoffen, sagte er der Nachrichtenseite Blesk.cz. Zeman dankte laut der Nachrichtenagentur CTK der Europäischen Union für ihre Bemühungen um den Kauf von Impfstoffen und bat Israel um Hilfe bei der Organisation der Impfkampagne.

Bis Samstag wurden 40.000 Tschechen gegen Covid-19 geimpft. Zeman will sich in einer Woche impfen lassen. Der 76-Jährige ist unter anderem als Diabetiker ein Risikopatient.