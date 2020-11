Tauziehen um die Skisaison am Ötscher

Land Niederösterreich kritisiert Pläne der Schröcksnadel-Gruppe, Skilifte nicht in Betrieb zu nehmen

Dass die Unternehmensgruppe von Skiverbandspräsident Peter Schröcksnadel die Ötscherlifte in der kommenden Wintersaison nicht hochfahren will, hat für Kritik vom Land Niederösterreich gesorgt. Helmut Miernicki, Geschäftsführer von ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes, bezeichnete den "aus betriebswirtschaftlichen Gründen" angekündigten Schritt am Donnerstag als "absolut falsch". Im Bundesland gebe es "Anzeichen, dass es zu einer passablen Saison kommen könnte".

Weil die Schröcksnadel-Gruppe mit 60 Prozent des Eigentums als Mehrheitsgesellschafterin der acht Lifte in der Gaminger Katastralgemeinde Lackenhof (Bezirk Scheibbs) fungiere, brauche sie für diese Maßnahme keine Zustimmung des Landes Niederösterreich, das mit 40 Prozent beteiligt sei. Die Ötscherlift-Gesellschaft m.b.H. verwies auf Anfrage auf laufende Gespräche der Gesellschafter und wollte noch keinen Kommentar abgeben.

Die Vorbereitungen auf die Wintersaison liefen inklusive Corona-Präventionskonzepten in den Skigebieten im Bundesland seit Monaten auf Hochtouren, erklärte Miernicki. "Wir fordern daher, dass alle Vorbereitungsarbeiten, insbesondere auch die Beschneiung, fortgesetzt werden", betonte er.

Noch im September soll die Unternehmensgruppe mit dem Land ein Investitionsprogramm für die Ötscherlifte vereinbart haben, für die es laut ecoplus-Geschäftsführer ein "langfristiges Konzept" brauche. Die Saison ausfallen zu lassen sei "kontraproduktiv" und "der falsche Weg".