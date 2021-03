Tbc-Fälle im Tiroler Lechtal im Vorjahr rückläufig

Kein Fall bei Rinderbestand im Lechtal nachgewiesen - Durchseuchungsrate beim Rotwild bei 1,4 Prozent

Die Tuberkulose (Tbc) unter Rotwild und Rindern scheint im Tiroler Lechtal immer unproblematischer zu werden. Im Vorjahr waren die Fälle rückläufig, teilte das Land am Donnerstag mit. Bei 283 untersuchten Stück Rotwild wurde in vier Fällen der Erreger nachgewiesen, 2019 waren es noch 17. Damit lag die Durchseuchungsrate bei 1,4 Prozent (2019: durchschnittlich fünf Prozent). Das Rotwild-Tbc-Seuchengebiet wurde daher vom Gesundheitsministerium verkleinert.

Auch bei den Rindern gab es gute Nachrichten: Im Herbst wurde bei einer jährlichen Untersuchung zum vierten Mal in Folge kein Rinder-Tbc-Fall entdeckt. "Wir sind in der Seuchenbekämpfung beim Rotwild auf einem guten Weg und sind erleichtert über die Entspannung", sagten LHStv. Josef Geisler (ÖVP) und Landesjägermeister Anton Larcher. Nun unterliegt der Hegebezirk Lechtal I mit den Revieren in Holzgau, Steeg und Kaisers noch dem Tierseuchenrecht. Hier wurden in den vergangenen fünf Jahren 47 Stück Rotwild positiv auf Tbc getestet, hieß es.