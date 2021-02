Teamviewer auf Wachstumskurs - Eine Milliarde Billings 2023 anvisiert

Im Coronajahr 2020 stiegen Erlöse um 44 Prozent auf 460 Mio. Euro

Das deutsche Softwarehaus Teamviewer will seine abgerechneten Umsätze (Billings) nach einem Rekord im vergangenen Jahr bis zum Jahr 2023 über die Marke von einer Milliarde Euro steigern. Teamviewer sei hervorragend aufgestellt, um weiter zu wachsen, erklärte Firmenchef Oliver Steil am Dienstag. Um dies zu erreichen, will das im MDax notierte Unternehmen das Angebot auf weitere Industriezweige ausdehnen, die Anwendungsmöglichkeiten erweitern und das Großkundensegment stärken.

Voriges Jahr waren die Billings währungsbereinigt um 44 Prozent auf rund 460 Millionen Euro gewachsen. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBITDA) kletterte ebenfalls um 44 Prozent auf 261,4 Millionen Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge lag damit bei 56,8 Prozent und soll im laufenden Jahr zwischen 55 und 57 Prozent ausfallen. Die Billings von Fernwartungssoftware sollen 2021 zwischen 585 und 605 Millionen Euro liegen.

Nach den Quartalszahlen legten die Teamviewer-Aktien am Dienstag auf Tradegate um 0,4 Prozent zu auf gut 46 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Seit August 2020 erwies sich eine Widerstandszone bei 46 bis 47 Euro als zu hohe Hürde für den Kurs.

Die Ziele für heuer seien etwas höher gesteckt als gegenwärtig die Markterwartungen, schrieb Analyst Stacy Pollard von JPMorgan laut dpa-AFX in einer ersten Reaktion. Die mittelfristigen Prognosen des Anbieters von Fernwartungssoftware deuteten zudem auf nachhaltiges Wachstum hin. Alles in allem signalisierten die nach vorn gerichteten Aussagen des Unternehmens Zutrauen in die Wachstumsmöglichkeiten.