Technikprobleme lähmen Derivatehandel an der Euronext

Börse untersucht die Probleme

Die europäische Mehrländerbörse Euronext kämpft erneut mit technischen Problemen. Betroffen sei der Handel mit Indexderivaten, etwa mit Future-Kontrakten auf den französischen Leitindex CAC 40, teilte die Euronext am Montag mit. Die Börse untersuche die Probleme.

Im Oktober hatten eine Technikpanne den Handel an der Euronext mehr als drei Stunden komplett zum Erliegen gebracht. Der Konzern betreibt unter anderem Börsen in Paris, Amsterdam, Brüssel und Lissabon. Im vergangenen Jahr hatte sich die Euronext im Bieterstreit um die Übernahme der Mailänder Börse gegen die Deutsche Börse und die Schweizer Börse SIX durchgesetzt.