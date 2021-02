Technischer Defekt als Ursache für Feuer im Heizwerk Lech

Brandstiftung ausgeschlossen

Der Großbrand im Heizwerk Lech am Dienstag ist offenbar durch einen technischen Defekt im Hackschnitzellager ausgelöst worden. Das berichtete am Mittwochabend ORF Radio Vorarlberg unter Bezugnahme auf Ermittler Heliodor Seitlinger. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Defekt an einer elektrischen Installation aufgetreten sein. Brandstiftung schloss Seitlinger aus.

Große Teile des am Ortsrand von Lech gelegenen Heizwerks sind am Dienstag durch den Brand zerstört worden. Intakt geblieben ist aber das Herzstück des Heizwerks - das Heizhaus mit den zwei Kesseln und der Steuerung des Heizwerks. Deshalb konnte nach einigen Stunden das Heizwerk wieder in Notbetrieb genommen und der Ort mit Wärme versorgt werden. Bis zur nächsten Wintersaison soll das Heizwerk wieder aufgebaut werden.