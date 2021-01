Teil der MPS-Bank soll im Zug der UniCredit-Fusion autonom bleiben

Laut Medienbericht ist Ausgliederung von 300 Filialen in der Toskana vorgesehen

Im Zuge eines von der italienischen Regierung geförderten Zusammenschlusses der Bank-Austria-Mutter UniCredit mit dem verstaatlichten Geldhaus Monte dei Paschi di Siena (MPS) könnte es zur Ausgliederung eines Teils von MPS kommen. Dabei würde es sich um ein Netz von 300 in der Toskana konzentrierten Filialen handeln, die den Namen MPS weiterführen sollten, berichtete die römische Tageszeitung "Il Messaggero" (Dienstagsausgabe).

Damit könnte auch nach der möglichen Fusion mit UniCredit der Name der ältesten Bank der Welt in der toskanischen Heimat vorübergehend weiter erhalten bleiben, wie Politiker in der Toskana mit Nachdruck fordern. Die "Mini-MPS" sollte in einem Zeitrahmen von circa drei Jahren ihre Autonomie bewahren, berichtete das Blatt.

Die 1472 gegründete MPS-Bank mit Sitz in der toskanischen Stadt Siena wurde nach einer schweren Krise 2017 mit dem Geld der italienischen Steuerzahler vor dem Zusammenbruch bewahrt. Der italienische Staat hält derzeit eine 68-Prozent-Mehrheit am Geldhaus. Spätestens bis Ende 2021 soll sich der Staat zurückziehen.

Gespräche seien zwischen Beratern des italienischen Wirtschaftsministeriums, MPS und den UniCredit-Advisors JPMorgan, Goldman Sachs und UBS in Hinblick auf eine mögliche Fusion im Gange, berichtet "Il Messaggero". Über den Stand der Verhandlungen ist Mitte Jänner eine Sitzung des MPS-Aufsichtsrats geplant. Laut dem Blatt könnte die Fusion aus MPS und UniCredit bis Ende März besiegelt und im Herbst umgesetzt werden.

Die Gerüchte über die mögliche Fusion mit UniCredit beflügelte die MPS-Aktie in Mailand. Diese legte am Dienstag um 2,4 Prozent auf 1,06 Euro zu. UniCredits Papier stieg um 0,4 Prozent auf 7,55 Euro.