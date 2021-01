Teile Malaysias nach wochenlangem Regen unter Wasser

36.000 Menschen auf der Flucht

Nach wochenlangen Regenfällen stehen Teile Malaysias unter Wasser. Bis Donnerstag stieg die Zahl der Menschen, die aus ihren Häusern fliehen mussten, auf mehr als 36.000, wie das Sozialministerium in dem südostasiatischen Land mitteilte. Das waren 8.000 mehr als noch am Vortag. Viele Straßen waren völlig überflutet und nur noch mit Booten befahrbar. Die Meteorologiebehörde sagte weitere Niederschläge in den kommenden Tagen voraus.

Neben verschiedenen Bundesstaaten auf der Malaiischen Halbinsel war auch Sabah im Norden der Insel Borneo betroffen. Bei den für die Jahreszeit üblichen Regenfällen wurde seit Dezember steigendes Hochwasser registriert. Die bis dato letzten schweren Überschwemmungen gab es 2014, als 21 Menschen ums Leben kamen. Aber auch 2006, 2007 und 2013 waren Teile des Landes überflutet.