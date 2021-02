Tel Aviv beginnt kostenlose Corona-Impfungen für Asylsuchende

600 Impfungen pro Tag sollen im neuen Impfzentrum vorgenommen werden

Asylsuchende können sich seit Dienstag in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv kostenfrei gegen das Coronavirus impfen lassen. Vor einem neuen Impfzentrum für Ausländer, in dem 600 Impfungen pro Tag vorgenommen werden sollen, bildete sich nach Angaben der Stadtverwaltung eine lange Schlange. Die Leistung wird zunächst Asylsuchenden und Migranten über 16 Jahren angeboten. Um sie in Anspruch zu nehmen, reicht ein Visum oder ein Personalausweis.

Das Neun-Millionen-Einwohner-Land bemüht sich, einer am 19. Dezember begonnenen Impfkampagne neuen Schwung zu verleihen. Nach einem erfolgreichen Auftakt ging die Zahl der täglichen Impfungen zuletzt deutlich zurück. Eine Erstimpfung erhielten bisher rund 3,5 Millionen Menschen, davon bekamen etwa 2,2 Millionen auch die zweite Dosis.

Dies fällt zusammen mit Neuinfektionszahlen, die trotz eines mehrwöchigen Lockdowns auf sehr hohem Niveau verharren. Auch die Zahl der Schwerkranken bleibt hoch und lastet auf dem Gesundheitssystem. Die israelische Regierung macht für die hohen Infektionszahlen vor allem Coronavirus-Mutationen verantwortlich. Häufig wurden aber auch Lockdown-Regeln missachtet oder nicht durchgesetzt.

Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sieht sein Land in einem Wettrennen zwischen Impferfolg und Infektionsdynamik. Am Sonntag hatte seine Regierung mit dem schrittweisen Ausstieg aus dem Lockdown begonnen. Am Dienstag wollte das Coronavirus-Kabinett über die Öffnung von Kindergärten und Schulen beraten. Erste Bildungseinrichtungen sollten eigentlich am Dienstag öffnen, dies wurde aber kurzfristig auf voraussichtlich Donnerstag verschoben. In sechs Wochen stellt sich Netanyahu zur Wiederwahl.