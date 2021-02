Telecom Italia will 2021 wieder auf die Beine kommen

Vodafone verklagt Telecom Italia auf 1 Mrd. Euro Vodafone hat Telecom Italia auf mehr als eine Milliarde Euro Schadenersatz verklagt. Der Vorwurf lautet auf Missbrauch der dominanten Marktposition im italienischen Festnetzgeschäft, wie eine Sprecherin des britischen Konzerns am Sonntag erläuterte. Telecom Italia habe durch eine Reihe von Schritten in den Jahren 2008 bis 2013 versucht, in diesem Bereich den Wettbewerb zu behindern.