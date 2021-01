Der US-Industriekonzern Teledyn kauft den Wärmebildkamera-Anbieter Flir Systems für acht Milliarden Dollar (6,52 Mrd. Euro). Die Transaktion werde in bar und in Aktien durchgeführt, teilte Teledyne am Montag mit. Dabei wird Flir mit 56,14 Dollar je Anteilsschein bewertet, was einen Aufpreis von rund 28 Prozent auf den Schlusskurs des Papiers vom Donnerstag entspricht.