Telefonica bleibt für 2021 zurückhaltend - Rückgänge im vorigen Jahr

Telefonica: Umsatztief wegen Währungsturbulenzen Der rasante Wertverlust vieler Währungen in Lateinamerika hat deutliche Spuren in der Bilanz von Europas größtem Telekom-Konzern Telefonica hinterlassen. Der spanische Branchen-Gigant vermeldete am Donnerstag für das vergangene Jahr einen Umsatzrückgang um fast neun Prozent auf 57,06 Mrd. Euro.