Telefonica Deutschland investiert 2021 mehr in Netzausbau

Bis Jahresende sollen mehr als 30 Prozent der Haushalte mit 5G erreicht werden

Telefonica Deutschland (O2) will bei der Netzabdeckung stärker zur Konkurrenz aufschließen. Im laufenden Jahr werde so viel in den Ausbau investiert wie noch nie zuvor, kündigte das zum spanischen Telefonica-Konzern gehörende Unternehmen am Dienstag an. Ziel sei es, bis Jahresende mehr als 30 Prozent der Haushalte mit 5G zu erreichen. 2025 soll es dann ein flächendeckendes 5G-Netz geben.

Bei der Schließung der sogenannten "grauen Flecken" im 4G-Netz setzt der Mobilfunker, der vor allem für seine O2-Marke bekannt ist, auf eine Kooperation mit der Deutschen Telekom. Beide Unternehmen wollen sich an Orten, an denen bisher nur einer präsent ist, gegenseitigen Netzzugang gewährleisten. Zudem will Telefonica Deutschland die Umrüstung des Funknetzes auf die Open-Ran-Technologie vorantreiben.

Dies sowie die "weitere Verbesserung unserer Angebote für Privat- und vor allem Geschäftskunden ist der Schlüssel zu profitablem Wachstum", sagte Telefonica-Deutschland-Chef Markus Haas. Er hat sich zum Ziel gesetzt, in den drei Jahren bis 2022 kumuliert um mindestens fünf Prozent zu wachsen und gleichzeitig die Profitabilität zu steigern. Dazu sollen unter anderem mehr Kunden auf dem Land und höhere Umsätze durch gebündelte Angebote beitragen. Im dritten Quartal legten die Erlöse um 0,4 Prozent zu, während das Betriebsergebnis um 0,8 Prozent stieg.

Im Zeitraum von Juli bis September hatte Telefonica Deutschland dank des 1,5 Milliarden Euro schweren Verkaufs von Funkmasten den ersten Gewinn seit 2016 erzielt. Rund 100 Millionen Euro aus dem Verkaufserlös sollen in die neue Glasfasergesellschaft von Telefonica und Allianz fließen, an der sich der deutsche Mobilfunker mit zehn Prozent beteiligen will. Zudem will Telefonica einen Schuldschein ablösen, für künftige Frequenzzahlungen vorsorgen und Anteilseigner "attraktiv" vergüten. Von Letzterem profitiert in erster Linie der Mutterkonzern, der knapp zwei Drittel der Anteile an der deutschen Tochter hält.

Telefonica Deutschland will seinen Anlegern für das abgelaufene Jahr eine Dividende von 18 Cent je Aktie auszahlen. Dies sei auch die Dividendenuntergrenze für die Jahre 2021 bis 2023, teilte Telefonica Deutschland am Dienstag bei einem Strategie-Update in München mit. Der Vorstand wolle auf der Hauptversammlung im Mai einen entsprechenden Vorschlag für die Ausschüttung 2020 machen. Im Jahr zuvor lag die Dividende bei 17 Cent pro Aktie.