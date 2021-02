Telekomausrüster Nokia leidet unter schwindender Nachfrage

Nokia will sich mit Wandelanleihe finanziellen Spielraum verschaffen Der kriselnde Handyhersteller Nokia will seine schrumpfenden Geldreserven mit einer Wandelanleihe um 750 Mio. Euro aufstocken. Die Anleihe mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2017 soll institutionellen Anlegern angeboten werden, wie der ehemalige Marktführer am Dienstag im finnischen Espoo mitteilte. Nokia hatte allein in diesem Jahr Verluste von rund 3,3 Mrd. Euro angehäuft. Die Bargeldreserven schrumpften binnen eines Jahres um ein Drittel auf zuletzt knapp 3,56 Mrd. Euro.