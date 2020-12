Der ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Andy Murray hat seine Teilnahme am ATP-Auftakt-Turnier in Delray Beach abgesagt. Er wolle das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus im Vorfeld der ab 8. Februar angesetzten Australian Open minimieren, teilte der 33-Jährige mit. Viele Asse steigen erst in Australien in die Saison ein.