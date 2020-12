Tennis: Andy Murray steigt bei Auftakt in Delray Beach in Saison ein

Nach nur sieben 2020 bestrittenen Matches

Während viele Tennis-Asse erst in Australien in die ATP-Tour-Saison 2021 einsteigen, gibt der ehemalige Weltranglistenerste Andy Murray in der ersten vollen Jänner-Woche beim Auftakt-Turnier in Delray Beach sein Debüt. Der Event wurde in der Umstrukturierung des Kalenders vom üblichen Februar-Termin vorverlegt. Murray tritt per Wildcard an, ist er doch aktuell nur Weltranglisten-122. Es ist eines der Vorbereitungsevents auf die ab 8. Februar angesetzten Australian Open.

Murray war zu Beginn des Vorjahres an der Hüfte operiert worden und gewann schon im Herbst 2019 in Antwerpen einen ATP-Titel. 2020 trat der 33-jährige Schotte aber nur nach der Corona-Pause an, und da bloß bei vier Events. Bei den US Open schied er in der zweiten Runde aus, bei den French Open in der ersten. Murrays 2020-Bilanz lautete bei sieben Matches drei Siege und vier Niederlagen. Auch für Delray Beach genannt haben u.a. Milos Raonic (CAN), John Isner und Titelverteidiger Reilly Opelka (beide USA).