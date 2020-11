Tennis: Auslosung Upper Austria Ladies in Linz

Die Auslosung für das am Montag beginnende WTA-Turnier "Upper Austria Ladies" in Linz hat am Sonntag folgende Paarungen ergeben:

LINZ Upper Austria Ladies (225.500 Dollar, Hart): Aryna Sabalenka (BLR-1) - Jasmine Paolini (ITA) Viktoria Kuzmova (SVK) - Qualifikantin Sorana Cirstea (ROU) - Julia GRABHER (AUT) Qualifikantin - Jil Teichmann (SUI-7) Dajana Jastremska (UKR-3) - Greet Minnen (BEL) Qualifikantin - Barbora Krejcikova (CZE) Qualifikantin - Qualifikantin Alexandra Sasnowitsch (BLR) - Bernarda Pera (USA-8) Nadia Podoroska (ARG-6) - Irina-Camelia Begu (ROU) Camila Giorgi (ITA) - Sara Sorribes Tormo (ESP) Warwara Gratschewa (RUS) - Qualifikantin Katerina Siniakova (CZE) - Jekaterina Alexandrowa (RUS-4) Veronika Kudermetowa (RUS-5) - Barbara HAAS (AUT) Arantxa Rus (NED) - Tamara Zidansek (SLO) Wera Swonarewa (RUS) - Marta Kostjuk (UKR) Qualifikantin - Elise Mertens (BEL-2)