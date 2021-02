Tennis: Australian-Open-Ergebnisse 1 - Barthy, Nadal, Medwedew weiter

Ergebnisse der Australian Open im Tennis (Dotation 71 Mio. Austr. Dollar) in Melbourne vom Dienstag (gesetzte Spielerinnen und Spieler):

DAMEN - 1. Runde: Ashleigh Barty (AUS-1) - Danka Kovinic (MNE) 6:0,6:0 Sofia Kenin (USA-4) - Maddison Inglis (AUS) 7:5,6:4 Elina Switolina (UKR-5) - Marie Bouzkova (CZE) 6:3,7:6(5) Karolina Pliskova (CZE-6) - Jasmine Paolini (ITA) 6:0,6:2 Belinda Bencic (SUI-11) - Lauren Davis (USA) 6:3,4:6,6:1 Jessica Pegula (USA) - Viktoria Asarenka (BLR-12) 7:5,6:4 Garbine Muguruza (ESP-14) - Margarita Gasparjan (RUS) 6:4,6:0 Elise Mertens (BEL-18) - Leylah Fernandez (CAN) 6:1,6:3 Kristina Mladenovic (FRA) - Maria Sakkari (GRE-20) 6:2,0:6,6:3 Anett Kontaveit (EST-21) - Alexandra Sasnowitsch (BLR) 7:5,6:2 Jennifer Brady (USA-22) - Aliona Bolsova Zadoinov (ESP) 6:1,6:3 Karolina Muchova (CZE-25) - Jelena Ostapenko (LAT) 7:5,6:2 Donna Vekic (CRO-28) - Wang Yafan (CHN) 4:6,6:3,6:4 Jekaterina Alexandrowa (RUS-29) - Martina Trevisan (ITA) 6:3,6:4 Ann Li (USA) - Zhang Shuai (CHN-31) 6:2,6:0 HERREN - 1. Runde: Rafael Nadal (ESP-2) - Laslo Djere (SRB) 6:3,6:4,6:1 Daniil Medwedew (RUS-4) - Vasek Pospisil (CAN) 6:2,6:2,6:4 Andrej Rublew (RUS-7) - Yannick Hanfmann (GER) 6:3,6:3,6:4 Radu Albot (MDA) - Roberto Bautista Agut (ESP-12) 6:7(1),6:0,6:4,7:6(5) Alexei Popyrin (AUS) - David Goffin (BEL-13) 3:6,6:4,6:7(4),7:6(6),6:3 Karen Chatschanow (RUS-19) - Aleksandar Vukic (AUS) 6:3,6:7(4),7:6(2),6:4 Alex de Minaur (AUS-21) - Tennys Sandgren (USA) 7:5,6:1,6:1 Borna Coric (CRO-22) - Guido Pella (ARG) 6:3,7:6(5),7:5 Mikael Ymer (SWE) - Hubert Hurkacz (POL-26) 3:6,6:3,3:6,7:5,6:3 Filip Krajinovic (SRB-28) - Robin Haase (NED) 7:6(4),6:3,4:6,6:2 Lorenzo Sonego (ITA-31) - Sam Querrey (USA) 7:5,6:4,6:4 2. Runde: Dominic Thiem (AUT-3) - Dominik Koepfer (GER) in der Nacht auf Mittwoch (3. Spiel nach 01.00 Uhr MEZ/live ServusTV)