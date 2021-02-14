Tennis: Australian-Open-Ergebnisse 6 - Zverev, Halep weiter

Deutscher nun gegen Djokovic oder Raonic
Melbourne (APA) -
AUSTRALIAN OPEN Melbourne (Grand Slam, 45,05 Mio. Euro, Hart) - HERREN - Achtelfinale: Alexander Zverev (GER-6) - Dusan Lajovic (SRB-23) 6:4,7:6(5),6:3 Viertelfinal-Tableau: Djokovic (1)/Raonic (14/folgt) - Zverev (6), Dimitrov (18) - Karazew; Rublew (7)/Ruud (24) - McDonald/Medwedew (4), Tsitsipas (5)/Berrettini (9) - Fognini (16)/Nadal (2) DAMEN - Achtelfinale: Simona Halep (ROU-2) - Iga Swiatek (POL-15) 3:6,6:1,6:4 Viertelfinal-Tableau: Barty (1)/Rogers - Mertens (18)/Muchova (25), Vekic (28)/Brady (22) - Pegula/Switolina (5), Hsieh - Osaka (3), S.Williams (10) - Halep (2)