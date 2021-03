Tennis: Barbara Haas in Lyon-Quali gescheitert

Österreichs beste Tennis-Dame, Barbara Haas, hat die Qualifikation für das dieswöchige WTA-Turnier in Lyon verpasst. Die in der Ausscheidung als Nummer 6 gesetzte Oberösterreicherin und Schützling von Jürgen Melzer besiegte am Wochenende zunächst Lois Boisson (FRA) 3:6,6:2,7:5, unterlag dann im Match um den Hauptbewerb aber der Italienerin Giulia Gatto-Monticone mit 6:2,3:6,3:6.