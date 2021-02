Tennis: Die 11 erfolglosen Williams-Anläufe auf ihren 24. Major-Titel

Gegen zehn verschiedene Spielerinnen out, nun zweimal gegen Osaka - In vier Endspielen keinen Satz gewonnen

Seit dem Gewinn der Australian Open 2017 läuft US-Tennisstar Serena Williams ihrem 24. Grand-Slam-Einzeltitel erfolglos hinterher. Die Negativserie hat nach ihrer Babypause 2018 begonnen. Viermal erreichte sie seither ein Finale, blieb da aber immer ohne Satzgewinn. Seit den US Open 2019 wartet die nun 39-Jährige vergeblich auf eine erneute Endspielteilnahme. Osaka ist die erste Spielerin, gegen die die US-Amerikanerin in dieser Phase ein zweites Mal ausgeschieden ist.

Die elf Anläufe von Serena Williams auf ihren 24. Major-Einzeltitel: 2018: French Open/Achtelfinale - Maria Scharapowa (RUS) w.o. (Brustmuskel) Wimbledon/Finale - Angelique Kerber (GER) 3:6,3:6 US Open/Finale - Naomi Osaka (JPN) 2:6,4:6 2019: Australian Open/Viertelfinale - Karolina Pliskova (CZE) 4:6,6:4,5:7 French Open/3. Runde - Sofia Kenin (USA) 2:6,5:7 Wimbledon/Finale - Simona Halep (ROU) 2:6,2:6 US Open/Finale - Bianca Andreescu (CAN) 3:6,5:7 2020: Australian Open/3. Runde - Wang Qiang (CHN) 4:6,7:6(2),5:7 US Open/Halbfinale - Viktoria Asarenka (BLR) 6:1,3:6,3:6 French Open/2. Runde - Zwetana Pironkowa (BUL) w.o. (Achillessehne) 2021: Australian Open/Halbfinale - Osaka 3:6,4:6