Tennis: Djokovic in Major-Siegerliste wieder auf Tuchfühlung

18 Titel bei Grand-Slam-Turnieren - Federer, Nadal mit je 20 - Thiem bleibt vorerst "Phalanx-Brecher"

Im Dreikampf in der Rekordliste für Grand-Slam-Einzeltitel der Herren hat Novak Djokovic am Sonntag mit seinem neunten Australian-Open-Triumph auf 18 Titel erhöht und damit fast den Anschluss an die Allzeit-Leader Roger Federer (SUI) und Rafael Nadal (ESP) mit je 20 Titeln gefunden.

Mit seinem ersten Major-Titel bei den US Open 2020 hatte Österreichs Dominic Thiem die Phalanx der "big three" bei den Majors unterbrochen, der Russe Daniil Medwedew konnte da am Sonntag nicht für einen neuerlichen Erfolg der jüngeren Generation sorgen.

Seit Federer 2003 erstmals in Wimbledon triumphiert hat, waren der mittlerweile 39-jährige Schweizer, Rafael Nadal (34) und Novak Djokovic (33) bei den vier Grand-Slam-Turnieren Australian und French Open, in Wimbledon und bei den US Open nahezu unbezwingbar. Seit Wimbledon 2003 haben in bis dato 70 Major-Events entweder Federer (20), Nadal (20) oder Djokovic (18) nicht weniger als insgesamt 58 Mal die Titel geholt.

Thiem hatte als erster Spieler seit Stan Wawrinka (US Open 2016) diese Serie der "big three" wieder einmal unterbrochen. In New York waren aber Federer (verletzt), Nadal (ließ US-Trip wegen Pandemie aus) nicht dabei, Djokovic brachte sich wegen eines Regelverstoßes und Disqualifikation um alle Chancen. Nun hat er in der "gemischten" Wertung auch mit Martina Navratilova und Chris Evert mit je 18 Slams gleichgezogen.

Ewige Herren-Bestenliste bei Majors: 20 Roger Federer (SUI)*: Australian Open (6), French Open (1), Wimbledon (8), US Open (5) 20 Rafael Nadal (ESP)*: Australian Open (1), French Open (13), Wimbledon (2), US Open (4) 18 Novak Djokovic (SRB)*: Australian Open (9), French Open (1) Wimbledon (5), US Open (3) 14 Pete Sampras (USA): Australian Open (2), Wimbledon (7),US Open (5) 12 Roy Emerson (AUS): Australian Open (6), French Open (2), Wimbledon (2), US Open (2) 11 Rod Laver (AUS): Australian Open (3), French Open (2), Wimbledon (4), US Open (2) 11 Björn Borg (SWE): French Open (6), Wimbledon (5) 10 Bill Tilden (USA): Wimbledon (3), US Open (7) 8 u.a. Andre Agassi (USA), Henri Cochet (FRA), Jimmy Connors (USA), Ivan Lendl (CZE/USA), Fred Perry (GBR), Ken Rosewall (AUS) 1 u.a. Dominic Thiem (AUT)*: US Open 2020, Thomas Muster (AUT): French Open 1995 * = Spieler noch aktiv Überblick der Grand-Slam-Sieger der Herren seit 2003: Australian Open French Open Wimbledon US Open 2003 Agassi (USA) Ferrero (ESP) Federer (SUI) Roddick (USA) 2004 Federer Gaudio (ARG) Federer Federer 2005 Safin (RUS) Nadal (ESP) Federer Federer 2006 Federer Nadal Federer Federer 2007 Federer Nadal Federer Federer 2008 Djokovic (SRB) Nadal Nadal Federer 2009 Nadal Federer Federer Del Potro (ARG) 2010 Federer Nadal Nadal Nadal 2011 Djokovic Nadal Djokovic Djokovic 2012 Djokovic Nadal Federer Murray (GBR) 2013 Djokovic Nadal Murray Nadal 2014 Wawrinka (SUI) Nadal Djokovic Cilic (CRO) 2015 Djokovic Wawrinka Djokovic Djokovic 2016 Djokovic Djokovic Murray Wawrinka 2017 Federer Nadal Federer Nadal 2018 Federer Nadal Djokovic Djokovic 2019 Djokovic Nadal Djokovic Nadal 2020 Djokovic Nadal (11.10.) abgesagt THIEM (AUT) 2021 Djokovic Meiste Grand-Slam-Titel (Damen und Herren): 1. Margaret Court (AUS) 24 - 2. Serena Williams (USA) 23 - 3. Steffi Graf (GER) 22 - 4. Roger Federer (SUI) und Rafael Nadal (ESP) je 20 - 6. Helen Wills Moody (USA) 19 - 7. Chris Evert (USA), Martina Navratilova (CSFR/USA) sowie Novak Djokovic (SRB) je 18 - 10. Pete Sampras (USA) 14