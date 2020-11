Tennis: Djokovic macht sich keinen Extradruck vor ATP Finals

Serbe startet Jagd auf sechsten Titel am Montag gegen Schwartzman - Nadal beginnt Sonntag

Novak Djokovic hat vor Beginn der ATP Finals erklärt, dass er mit weniger Druck in das Saisonfinale starten werde als sonst. Die vorzeitige Fixierung des Nummer-1-Status per Jahresende habe dies möglich gemacht. Der 33-jährige Serbe geht in London auf seinen sechsten Masters-Titel los, womit er mit Rekordhalter Roger Federer (SUI) gleichziehen würde. Er beginnt sein Turnier am Montag in der Gruppe "Tokio 1970" gegen den Argentinier Diego Schwartzman.

"Zu wissen, dass ich per Jahresende Nummer 1 sein werde, nimmt mir etwas Druck. Gleichzeitig ändert es nichts daran, was ich bei diesem Turnier erreichen will und warum ich hier bin", meinte Djokovic. Er wolle jedes einzelne Match gewinnen und am Ende die Trophäe in Händen halten. "Ich will diese Trophäe genauso sehr wie auch die anderen."

Für Nadal, der sein Turnier am Sonntag in der Gruppe "London 2020" nach dem Auftaktmatch von Dominic Thiem gegen Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas (nicht vor 15.00 Uhr/live Sky Sport Austria) eröffnet, sind es seine zehnten Finals. Und immer noch wartet der Spanier auf seinen ersten Titel. "Ich weiß nicht, wie nahe ich an einer perfekten Vorbereitung bin", so Nadal, der in Paris-Bercy auf ähnlichem Belag vier Matches gespielt hat. "Ich hoffe, dass ich ready bin, um die Herausforderung gegen so schwierige Gegner wie Rublew anzunehmen", sagte der Spanier. Er trifft zum Auftakt auf Wien-Sieger Andrej Rublew (RUS).