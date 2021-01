Bob Brett, der ehemalige Trainer des deutschen Ex-Tennisstars Boris Becker, ist nach Angaben seiner Familie gestorben. Der Australier erlag mit 67 Jahren einer Krebserkrankung. In den rund vier Jahren mit Brett als Coach hatte Becker 1989 in Wimbledon und bei den US Open triumphiert und war 1991 nach seinem Triumph bei den Australian Open zur Nummer eins der Welt aufgestiegen. Brett trainierte zudem unter anderen Goran Ivanisevic und Marin Cilic.