Die deutsche Tennisspielerin Sabine Lisicki muss wieder einmal lange pausieren. Die ehemalige Wimbledon-Finalistin zog sich beim WTA-Turnier in Linz einen Kreuzbandriss zu, wie die Berlinerin am Mittwoch via Instagram verkündete. Die Blessur hatte sie bereits am Montag im Doppel erlitten. Die 31-Jährige war schon in der Vergangenheit häufig mit Verletzungen oder Krankheiten ausgefallen. Unter anderem fiel sie wegen Pfeifferschen Drüsenfiebers ein halbes Jahr lang aus.