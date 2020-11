Tennis: Factbox zu den ATP Finals - Modus, Punkte, Preisgeld

Thiem-Nadal: 5:9, Thiem-Rublew 2:2 im Head-to-Head - 200 ATP-Zähler pro Sieg in Round Robin - GRAFIK

Facts zu den seit Sonntag laufenden, mit 5,7 Mio. US-Dollar dotierten ATP Finals in der Londoner O2-Arena (bis 22.11.):

Head-to-Heads von Thiems restlichen Pool-Gegnern: Dominic Thiem (AUT-3/27 J.) - Rafael Nadal (ESP-2/34) 5:9 (alle auf Sand außer US Open und Australian Open/Hartplatz) 2014 French Open (2. R.): Nadal 6:2,6:2,6:3 2016 Buenos Aires (SF): Thiem 6:4,4:6,7:6(4) 2016 Monte Carlo (AF): Nadal 7:5,6:3 2017 Barcelona (Finale): Nadal 6:4,6:1 2017 Madrid (Finale): Nadal 7:6(8)6:4 2017 Rom (VF): Thiem 6:4,6:3 2017 French Open (SF): Nadal 6:3,6:4,6:0 2018 Monte Carlo (SF): Nadal 6:0,6:2 2018 Madrid (VF): Thiem 7:5,6:3 2018 French Open (Finale): Nadal 6:4,6:3,6:2 2018 US Open (VF): Nadal 0:6,6:4,7:5,6:7(4),7:6(5) 2019 Barcelona (SF): Thiem 6:4,6:4 2019 French Open (Finale): Nadal 6:3,5:7,6:1,6:1 2020 Australian Open (VF): Thiem 7:6(3),7:6(4),4:6,7:6(6) Thiem - Andrej Rublew (RUS-7/23) 2:2 2017 Wien (Hart/1. R.): Thiem 6:4,6:3 2018 Monte Carlo (Sand/1.R.): Thiem 5:7,7:5,7:5 2019 Hamburg (Sand/VF): Rublew 7:6(2),7:6(5) 2020 Wien (Hart/VF): Rublew 7:6(5),6:2 Anzahl der ATP Finals (inkl. 2020): Djokovic 13, Nadal 10, Thiem 5, Zverev 4 sowie Medwedew 2, Tsitsipas 2 sowie die Debütanten Schwartzman und Rublew

- ATP-Zähler: 200 Punkte für jeden Sieg innerhalb der Round-Robin, plus 400 Punkte für Halbfinalsieg, plus 500 für Finalsieg - ein ungeschlagener Champion erhält also 1.500 Punkte

- Preisgeld Einzel: 153.000 US-Dollar (128.755,37 Euro) für die Teilnahme (wenn alle 3 Matches gespielt); 153.000 Dollar für jeden Sieg in Round-Robin, plus 402.000 Dollar für einen Halbfinalsieg sowie 550.000 Dollar für den Finalsieg - ein ungeschlagener Champion erhält dieses Jahr 1,56 Mio. Dollar (1,32 Mio. Euro)

- TV-Übertragungszeiten: Sky überträgt sämtliche Einzel und auch Doppel live.

- Modus: Round-Robin-Format mit je vier Spielern in einer Gruppe, die jeweiligen Gruppensieger treffen im Halbfinale auf die Gruppenzweiten des anderen Pools

Prioritäten bei Punktegleichheit: a) Größere Anzahl an Siegen b) größere Anzahl der gespielten Matches: z.B.: 2:1-Siege schlägt 2:0-Siege oder 1:2-Siege schlägt 1:0-Siege c) Head-to-Head-Resultate, wenn nur zwei Spieler gleich viele Punkte haben d) wenn drei Spieler die gleiche Punkte-Anzahl haben: haben 3 Spieler je einen Sieg, dann würde ein Spieler, der weniger als drei Matches gespielt hat, automatisch ausscheiden und der Sieger des direkten Duells der übrigen beiden Spieler mit je 1:2-Siegen aufsteigen; oder es entscheidet: - Prozentsatz an gewonnenen Sätzen, oder - Prozentsatz an gewonnenen Games Anmerkung: Weitere Kriterien samt Beispielen für äußerst komplizierte Szenarien auch unter https://tinyurl.com/y7qsjxwn Theoretisch ist es möglich, dass man mit nur einem Gruppensieg ins Halbfinale aufsteigt.