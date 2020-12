Tennis: Haas trennte sich von Langzeit-Coach Waber

Tennis-Spielerin Barbara Haas ordnet ihr sportliches Umfeld neu. Österreichs Nummer eins trennt sich nach sieben Jahren von ihrem Trainer Jürgen Waber. "Es ist eine Trennung im Guten, aber es ist Zeit für eine Neu-Orientierung. Ich habe gespürt, dass ich eine Veränderung in meinem sportlichen Umfeld benötige", erklärte Haas in einer Aussendung. Die 24-jährige Oberösterreicherin rangiert in der Weltrangliste auf Position 143 - ein Bereich, in dem sie schon vor vier Jahren lag.

Die Zusammenarbeit mit Waber brachte Haas insgesamt zehn Titelgewinne auf ITF-Ebene (Dotation zumeist: 25.000 Dollar) ein. Bei Grand Slams schaffte es Haas bisher drei Mal in die erste Runde des Hauptbewerbs. Bis Weihnachten will sie Klarheit haben. "Es gibt mehrere Überlegungen. Wichtig ist, dass Barbara auch weiterhin ein professionelles Team zur Verfügung steht", erklärte ihr Manager Manfred Nareyka.