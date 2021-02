Tennis: Italien und Russland beim ATP Cup im Finale

Berrettini weiter makellos

Österreich-Bezwinger Italien und Russland haben sich beim mit 4,5 Millionen Dollar dotierten ATP Cup in Melbourne für das Finale qualifiziert. Italien setzte sich gegen Spanien durch, Russland gegen Deutschland. Für die Italiener setzte Matteo Berrettini seinen Lauf fort. Der 24-jährige Weltranglisten-10. schlug Roberto Bautista Agut 6:3,7:5 und blieb damit auch gegen seinen dritten Top-15-Gegner, darunter Dominic Thiem, in dieser Woche ohne Satzverlust.

Im zweiten Einzel sorgte Fabio Fognini mit einem 6:2,1:6,6:4 gegen Pablo Carreno Busta für die Entscheidung. Rafael Nadal fehlte den Spaniern auch im Halbfinale wegen Rückenbeschwerden und wartet damit weiterhin auf seinen ersten Saisoneinsatz.

In der Vorbereitungsphase für die am Montag beginnenden Australian Open verzichteten in den "warm-up"-Turnieren auch andere Spieler auf ein Antreten. Stan Wawrinka, Serena Williams, Naomi Osaka und Viktoria Asarenka traten als Vorsichtsmaßnahme nicht zu ihren Partien an.

Die Russen sicherten sich den Halbfinal-Sieg dank zweier Dreisatz-Erfolge im Einzel: Andrej Rublew schlug Jan-Lennard Struff 3:6,6:1,6:1 und Daniil Medwedew bezwang im Duell zweier Top-10-Spieler Alexander Zverev 3:6,6:3,7:5.