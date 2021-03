Tennis: Medwedew und Zverev in Rotterdam gleich ausgeschieden

Nadal bleibt vorerst Nummer 2 im ATP-Ranking

Australian-Open-Finalist Daniil Medwedew wird Rafael Nadal vorerst nicht als Nummer zwei im ATP-Ranking ablösen. Der Weltranglisten-Dritte aus Russland musste sich beim ATP-Turnier in Rotterdam überraschend gleich in der ersten Runde dem Serben Dusan Lajovic mit 6:7(4),4:6 geschlagen geben. Medwedew hätte in den Niederlanden das Endspiel erreichen müssen, um den pausierenden Spanier zu überholen.

Ebenfalls gleich in Runde eins ausgeschieden ist Deutschlands Topstar Alexander Zverev. Der Viertelfinalist von Melbourne und Weltranglisten-Siebente unterlag dem Kasachen Alexander Bublik mit 5:7,3:6.